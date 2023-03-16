Три шахты в Донецке были обесточены из-за ЧП на подстанции

В шахтах в этот момент находилось 236 человек

Энергоснабжение трех шахт в Донецке было прервано из-за аварийного отключения одной из ключевых подстанций города. Об этом в четверг, 16 марта, рассказали в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

В ведомстве уточнили, что в горных выработках в этот момент находилось 236 человек: 131 горняк на шахте имени А. А. Скочинского, 91 горняк на шахте имени А. Ф. Засядько, 14 горняков на шахте имени Горького.

Были начаты работы по эвакуации шахтеров. Никто не пострадал.

К настоящему времени удалось восстановить энергоснабжение шахты имени А. А. Скочинского, сообщает ТАСС.

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