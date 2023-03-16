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Еще один обвиняемый в терактах в московском метро в 2010 году получил пожизненный срок

14:44
  • четверг
  • 16 марта 2023

Отбывать наказание ему предстоит в колонии особого режима.

Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году.

Подсудимый признан виновным по двум эпизодам статьям 205 ("Террористический акт"), а также по ст. 209 ("Бандитизм") и 210 (участие в организованном преступном сообществе) Уголовного кодекса России.

Кроме того, суд постановил взыскать с Исаева 17 млн рублей в качестве компенсации в пользу Московского метрополитена, сообщает ТАСС.

29 марта 2010 года с разницей в 43 минуты прогремели два взрыва вагонах метро на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры". Бомбы привели в действие две террористки-смертницы в утренний час пик. Погибли 39 человек, еще более 100 получили ранения.

В феврале 2022 года Второй западный военный окружной суд приговорил к пожизненному сроку Магомеда Нурова, который, по данным следствия, выполнял роль связного и водителя для других соучастников преступления.

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