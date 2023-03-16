"Не рой другому яму": Путин напомнил о последствиях санкций для их авторов

Российская экономика справляется с ограничениями, в отличие от стран Запада

Ситуация с антироссийскими санкциями напоминает пословицу "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Об этом в четверг, 16 марта, рассказал президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства отметил, что ожидание "краха" российской экономики можно назвать преувеличенными слухами, при этом авторам санкций приходится несладко. В частности, урожай в России значительно превышает европейские показатели — им "даже за репой" теперь придется ездить в нашу страну.

Страны еврозоны пытаются убедить всех в коллапсе экономики России, тогда как уровень инфляции выше у них. В России показатель по итогам марта может составить менее 4% годовых, рассказал президент. При этом во втором квартале ожидается существенное увеличение ВВП, в апреле рост розничного товарооборота выйдет на уровень 5%.

Российская экономика приобретает принципиально иное качество и начинает развиваться по новой модели, заявил Путин. По его словам, позитивные тенденции в экономике России набирают силу, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в послании к Федеральному собранию президент заявил, что Запад пытался организовать против России экономический фронт, но "нигде ничего не добился". Российский лидер отметил, что авторы антироссийских санкций попытались разорвать связи с российскими компаниями, отключить финансовую систему России от международных каналов, лишить нашу страну доступа к экспортным рынкам. Однако "их расчет не оправдался", подчеркнул Путин.

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