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Собянин рассказал о расширении столичного производства медизделий для скорой помощи

15:24
  • четверг
  • 16 марта 2023

Компания "Медплант" успешно зарекомендовала себя на рынке

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram о расширении столичного производства медизделий для скорой помощи.

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"Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" расширяет производство изделий для службы скорой помощи. Этим займется российская компания "Медплант", которая успешно зарекомендовала себя на рынке и оснастила больше 25 тыс. машин скорой помощи по всей стране. В каждом автомобиле используется до 12 медизделий компании и ее легендарный оранжевый чемодан-укладка", - написал глава города.

Как добавил мэр, в планах - производство новой линейки инновационных продуктов, которые заменят ушедшие с рынка зарубежные аналоги.

Прежде в производство уже было запущено: индикатор эффективности сердечно-легочной реанимации; одноразовый иммобилизационный пояс для стабилизации таза при травмах; одноразовые медицинские инструменты. На завершающих этапах разработки - пульсоксиметр с жидкокристаллическим дисплеем, портативный реанимационный монитор СО2; микромонитор СО2 для реанимобилей и реанимаций.

"Как резиденту ОЭЗ "Технополис "Москва" мы оказываем компании "Медплант" особую поддержку: освобождение на 10 лет от налогов, льготы по аренде земли, режим свободной таможенной зоны и другое", - заключил Собянин.

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