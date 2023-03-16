ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили до 275 бойцов ВСУ на донецком направлении

15:18
  • четверг
  • 16 марта 2023

Минобороны рассказало о новых потерях ВСУ

Минобороны в четверг сообщило новые данные о ходе спецоперации. Российские военные уничтожили еще два украинских зенитных ракетных комплекса - С-300 и "Оса-АКМ".
Шольц призвал наращивать военные поставки Украине

Как отмечается в сводке, российские силы в ДНР нанесли поражение пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады, а авиация ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное ЛНР сбила украинский самолет МиГ-29.

Также Минобороны рассказало о новых потерях ВСУ. На купянском и краснолиманском направлениях за сутки Киев потерял около 150 военнослужащих. На южнодонецком и запорожском направлениях потери украинской стороны за сутки составили до 60 военнослужащих и семь единиц техники.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град", а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении Минобороны, которое приводит РИА Новости.

На донецком направлении ВС России уничтожили до 275 военных ВСУ и два танка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.