Минобороны рассказало о новых потерях ВСУ

Минобороны в четверг сообщило новые данные о ходе спецоперации. Российские военные уничтожили еще два украинских зенитных ракетных комплекса - С-300 и "Оса-АКМ".

Как отмечается в сводке, российские силы в ДНР нанесли поражение пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады, а авиация ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное ЛНР сбила украинский самолет МиГ-29.

Также Минобороны рассказало о новых потерях ВСУ. На купянском и краснолиманском направлениях за сутки Киев потерял около 150 военнослужащих. На южнодонецком и запорожском направлениях потери украинской стороны за сутки составили до 60 военнослужащих и семь единиц техники.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО "Град", а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении Минобороны, которое приводит РИА Новости.

На донецком направлении ВС России уничтожили до 275 военных ВСУ и два танка.

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