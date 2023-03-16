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Cargo Dragon состыковался с МКС

15:31
  • четверг
  • 16 марта 2023

Корабль доставил на станцию более 2,8 тонны грузов

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX состыковался в четверг, 16 марта, с Международной космической станцией (МКС) в рамках 27-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту.
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Космический грузовик был запущен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с МКС проводилась в автономном режиме, процедурой руководил американский астронавт Вуди Хобург.

Корабль доставил на станцию более 2,8 тонны грузов, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов, сообщает ТАСС.

12 марта российский космонавт Анна Кикина вернулась на Землю на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Спускаемая капсула с экипажем успешно приводнилась в Мексиканском заливе у побережья Флориды.

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Cargo Dragon
Cargo Dragon
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