Эстония предложила ЕС разработать новый пакет санкций против России

Брюссель ввел уже десять пакетов рестрикций

Евросоюзу необходимо вплотную заняться проработкой нового пакета антироссийских рестрикций. Такое заявление сделал в четверг, 16 марта, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По словам политика, Эстония в вопросе антироссийских санкций выступает за то, чтобы пересмотреть потолок цен на сырую нефть и значительно снизить его, поскольку "каждый цент, каждый доллар снижения ведет к значительному падению доходов России, в миллиардах в годичной перспективе".

Рейнсалу призвал Брюссель предпринять шаги по сокращению возможностей России вывозить свою сырую нефть морем — запретить продажу танкеров России и не допускать перезагрузку нефти через территориальные воды Евросоюза.

Кроме того, Эстония собирается предложить ЕС во избежание уклонения от санкций вообще запретить транзит санкционных товаров, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с антироссийскими санкциями напоминает пословицу "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Глава государства отметил, что ожидание "краха" российской экономики можно назвать преувеличенными слухами, при этом авторам санкций приходится несладко.

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