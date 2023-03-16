На шествии легионеров СС в Риге депутата задержали за антифашистский лозунг

Голоса против героизации нацизма на шествии были неуместны

В Риге задержан депутат Елгавской думы Андрей Пагор, выступивший против чествования латышских легионеров Ваффен СС. Он держал в руках плакат, на котором было написано, что дивизия латышского легиона у поселка Злеку в Курземе уничтожила 160 латышей. В Риге с конца 90-х годов 16 марта ежегодно проходит марш бывших эсесовцев, которых в стране возвели в ранг национальных героев. И это несмотря на то, что нюрнбергский процесс признал латышский легион преступной организацией.

Они идут по-прежнему - с песнями и знаменами. Во имя Третьего Рейха. Сторонники фашизма улыбаются, дарят друг другу цветы. Традиционное шествие в честь латышских легионеров СС в Риге и на этот раз, как и в прошлые годы, старательно преподносят людям как национальный праздник.

Нацистская символика в Латвии запрещена. Но это по закону. На который официальные власти сознательно закрывают глаза. А вот голоса против героизации нацизма на этом шествии совсем неуместны, решили стражи порядка. Среди первых задержанных оказался депутат елгавской городской думы Андрей Пагор. На митинг он вышел с плакатом. Дословно здесь написано: "Латышские легионеры Ваффен СС давали присягу Адольфу Гитлеру! Дивизия Латышского легиона у поселка Злеки в Курземе уничтожила 160 латышей".

Легион СС - тот самый, что воевал на стороне Гитлера в годы Великой Отечественной. Тысячи смертей невинных жертв - это на его руках. Новые факты массовых казней которой отметились другие прибалтийские каратели - литовские - накануне опубликованы нашим ФСБ. Секретные документы теперь в публичном доступе. Рассекречены в рамках проекта "Без срока давности".

Гитлеровцы активно привлекали прибалтийских добровольцев для карательных операций на оккупированных землях Советского Союза. Те, как понятно из обнародованных материалов, охотно выполняли "грязную работу". За время пребывания фашистов на территории республики было расстреляно и казнено порядка 20 тысяч советских граждан. О том, как конкретно литовские националисты убивали ни в чем не повинных людей, на допросе в "Смерше" в августе 44 года рассказал некий Герман Павлайтис, добровольно подавшийся в ряды германской полиции сразу после оккупации Литовской СССР нацистами.

В этом году, кстати, в традиционном ряду фашистских знамен появились украинские флаги. Однако, несмотря на это, прибавление желающих пройтись в фашистском шествии заметно убавилось.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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