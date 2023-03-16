Путин: в России для любого бизнеса открываются огромные возможности

Президент выступил перед участниками ежегодного съезда РСПП

В России сегодня открываются огромные возможности для отечественного бизнеса во всех сферах экономики. В четверг об этом заявил Владимир Путин, выступая перед участниками ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Говорили о том, как сделать развитие российской экономики на нынешнем этапе более динамичным, более успешным, чтобы оно приводило к заметному улучшению качества жизни людей по всей стране. Президент подчеркнул - государство будет всячески поддерживать ответственный бизнес - тех, кто готов бороться и за своё дело, и за благополучие своих коллективов, за благополучие всех граждан России.

"Компании, которые нацелены не на краткосрочный результат, а на стабильное развитие на многие годы вперёд, кто вкладывает ресурсы в исследования и разработки, в создание собственных технологических платформ и торговых марок, – эти компании, безусловно, должны и будут поддерживаться, – те, для кого долгосрочная репутация и доброе имя – это не пустой звук, а большая ценность", - отметил Путин.

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