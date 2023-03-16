Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Мартовская погода вновь покажет свою переменчивость

Переменчивость мартовской погоды москвичи прочувствуют в текущие дни и в приближающиеся выходные. Об этом в четверг, 16 марта, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.

Метеоролог отметила, что пятница будет теплой, температура ночью составит около нуля градусов, днем при прояснениях она повысится в Москве до 2...4, в Московской области до 1...6 градусов. Осадков не ожидается.

В субботу под влиянием антициклона столбики термометров начнут опускаться. Минимальная температура под утро составит от 6 до 8 градусов мороза, по области — до минус 11 градусов. Днем максимальная температура составит от 0 до 3 градусов тепла.

В воскресенье антициклон ослабит свое влияние на погоду Москвы и области. Атмосферное давление начнет падать, но еще останется выше нормы. Осадков по-прежнему не будет. В ночные часы сохранятся морозы от 6 до 8 градусов, днем потеплеет до 1...3, в Подмосковье максимальная температура — от 0 до 5 градусов тепла.

В целом среднесуточная температура в выходные дни будет ниже многолетних показателей на 2-3 градуса, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в среду, 15 марта, температура воздуха в Москве поднялась до плюс 6,4 градуса — этот день стал самым теплым с начала 2023 года. Прежде самым теплым днем было 2 января — тогда температура поднялась до 6,2 градуса.

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