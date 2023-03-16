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Путин рассказал, как шутит с друзьями из Германии

16:23
  • четверг
  • 16 марта 2023

По словам президента, шутки взаимные

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него "очень много друзей" в Германии, с ними сохранились хорошие отношения.

"Мои настоящие друзья немецкие все сохранились, мы все время шутим друг над другом. Мы же соседи", - отметил Путин.

По словам президента, шутки взаимные - которые имеют место между соседями. "У нас тараканов называют "прусаки" - такие большие рыжие, а в Германии называют "русаки", - рассказал президент (цитата по РИА Новости).

Ранее в четверг Путин заявил, что ситуация с антироссийскими санкциями напоминает пословицу "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь".

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