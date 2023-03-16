ФСБ озвучила причину пожара в погрануправлении в Ростове-на-Дону

Пожар полностью потушен

В ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата пограничного управления ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения.

Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России, которое имеется в распоряжении ТВЦ.Ru. В ведомстве добавили, что в результате происшествия имеются пострадавшие.

На текущий момент пожар в погрануправлении ФСБ России в Ростове-на-Дону полностью потушен. В ликвидации происшествия были задействованы 14 единиц техники и более 60 человек личного состава МЧС России.

Ранее власти Ростовской области сообщили, что причиной ЧП стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами.

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