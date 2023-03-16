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Собянин: В новые квартиры по программе реновации переехали 36 тысяч московских семей

16:40
  • четверг
  • 16 марта 2023

Город помогает им с переездом

Уже 36 тысяч московских семей стали новосёлами по программе реновации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Город помогает им с переездом. За этой услугой обратились около 80% жителей новых домов", - написал мэр.

Он напомнил, что заявку можно подать онлайн с помощью суперсервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru.

В целом по программе реновации в новые комфортные квартиры переедет около миллиона москвичей из 5175 домов.

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