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Путин сделал заявление о судьбе ЕГЭ

16:55
  • четверг
  • 16 марта 2023

У ЕГЭ есть и плюсы и минусы

Владимир Путин считает, что у единого государственного экзамена есть много минусов, но в то же время есть и плюсы. Заявление президента прозвучало на заседании РСПП.

"Многие наши граждане возмущаются над "чудничеством", которое имеет место быть в этой системе. Это правда, это существует. Но с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии. Потому что в некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках", - сказал президент (цитата по ТАСС).

По его словам, система нуждается в совершенствовании. Минпросвещения вместе с вузами сейчас думает, как улучшить ЕГЭ.

Вопрос об отмене ЕГЭ регулярно поднимается в публичном пространстве. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что в свете выхода России из Болонской системы отказ от единого госэкзамена не обсуждается. По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого,  тема нуждается во всестороннем обсуждении. По его мнению, у системы на практике оказалось больше недостатков, чем достоинств.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что при принятии решения о судьбе ЕГЭ нужно все серьезно взвесить.

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