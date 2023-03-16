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Пять человек погибли в ДТП под Каширой

17:03
  • четверг
  • 16 марта 2023

Иномарка выскочила на встречку

Смертельное ДТП произошло в четверг на трассе в Подмосковье. В результате столкновения трех машин погибли пять человек. Еще шестеро пострадали.

Авария произошла на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира.

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки "Ниссан" допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя транспортными средствами", - сообщили в подмосковном ГИБДД.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, экстренных служб и медики.
 

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