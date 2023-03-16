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Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток

17:32
  • четверг
  • 16 марта 2023

Его арестовали по статье о публичной демонстрации экстремистской символики

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан Минюстом иностранным агентом) арестован на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция в Екатеринбурге составила на Ройзмана административный протокол за репост в соцсети "ВКонтакте" по статье о публичной демонстрации экстремистской символики.

Сам Ройзман своей вины не признал. В суде он заявил, что никогда не пользовался соцсетью.

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом)
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом)
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