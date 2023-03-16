Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток

Его арестовали по статье о публичной демонстрации экстремистской символики

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан Минюстом иностранным агентом) арестован на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция в Екатеринбурге составила на Ройзмана административный протокол за репост в соцсети "ВКонтакте" по статье о публичной демонстрации экстремистской символики.

Сам Ройзман своей вины не признал. В суде он заявил, что никогда не пользовался соцсетью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"