Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля

Генеральная уборка Москвы пройдет с 1 по 30 апреля

Весенний субботник пройдет в Москве 15 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Приглашаю москвичей 15 апреля на традиционный общегородской субботник. Инвентарь предоставим. Информация о пунктах выдачи появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ", - написал Собянин.

Генеральная уборка Москвы пройдет с 1 по 30 апреля, уточнил мэр. За это время будут приведены в порядок улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов; будут вымыты фасады домов, памятники, мосты и тоннели, подготовлены к летнему сезону фонтаны; также будут вымыты дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта.

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