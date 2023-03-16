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Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста

17:47
  • четверг
  • 16 марта 2023

Без голосования в парламенте

Власти Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Об этом сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн. Власти использовали статью 49.3 конституции.

"Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Я привержена нашей социальной модели, и эта реформа - плод компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Я готова взять на себя за него ответственность", - заявила Борн на заседании в Нацсобрании Франции (цитата по РИА Новости).

Президент Нацсобрания объявила, что "закон с этого момент считается принятым".

Комментируя решение, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что премьер страны должна уйти в отставку. Она назвала действия Элизабет Борн пощечиной демократии.

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