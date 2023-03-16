ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

NBC: Зеленский совершил большую ошибку

18:30
  • четверг
  • 16 марта 2023

Решение Киева удерживать Артемовск может обернуться тяжелыми последствиями

Западные журналисты назвали ошибку президента Украины Владимира Зеленского, которая дорого обойдется Киеву. Как отмечают обозреватели телеканала NBC, решение Зеленского оставить силы в Артемовске было странным.
Российские силы простреливают все ведущие в Артемовск дороги

"Теперь, когда наступление Москвы усиливается, ряд наблюдателей задается вопросом, не продиктовано ли решение Киева укрепить этот район, а не отступать больше политическим желанием избежать громкого поражения, чем военной логикой", — сообщает журналист телеканала (цитата по РИА Новости).

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон оставляет за президентом Украины право решать, как быть с Артемовском. Потеря города не будет означать поражение Киева, подчеркнул он.

В среду бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что история с Артемовском близится к концу - украинская армия находится в тяжелом положении, а киевский генералитет бросил своих солдат на произвол судьбы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.