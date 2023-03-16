Решение Киева удерживать Артемовск может обернуться тяжелыми последствиями

Западные журналисты назвали ошибку президента Украины Владимира Зеленского, которая дорого обойдется Киеву. Как отмечают обозреватели телеканала NBC, решение Зеленского оставить силы в Артемовске было странным.

"Теперь, когда наступление Москвы усиливается, ряд наблюдателей задается вопросом, не продиктовано ли решение Киева укрепить этот район, а не отступать больше политическим желанием избежать громкого поражения, чем военной логикой", — сообщает журналист телеканала (цитата по РИА Новости).

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон оставляет за президентом Украины право решать, как быть с Артемовском. Потеря города не будет означать поражение Киева, подчеркнул он.

В среду бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что история с Артемовском близится к концу - украинская армия находится в тяжелом положении, а киевский генералитет бросил своих солдат на произвол судьбы.

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