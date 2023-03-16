МИД сообщил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней

Сделка была заключена 22 июля прошлого года

Россия продлила "зерновую сделку" на 60 дней. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"Сделку продлили на 60 дней", - сказала она в ходе брифинга в четверг вечером.

Захарова отметила, что Москва намерена добиваться выполнения сделки дипломатическим путем. Об этом сообщает "Интерфакс".

Зерновая сделка была заключена Россией, Турцией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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