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МИД сообщил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней

18:33
  • четверг
  • 16 марта 2023

Сделка была заключена 22 июля прошлого года

Россия продлила "зерновую сделку" на 60 дней. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"Сделку продлили на 60 дней", - сказала она в ходе брифинга в четверг вечером.

Захарова отметила, что Москва намерена добиваться выполнения сделки дипломатическим путем. Об этом сообщает "Интерфакс".

Зерновая сделка была заключена Россией, Турцией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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