Украинский военный сообщил о бегстве солдат ВСУ с позиций

Украинского военного, который жаловался американским СМИ на большое число неопытных бойцов ВСУ, которые убегают со своих позиций, понизили в должности.

Как отмечает РИА Новости, командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады "после критического интервью" переводят на должность заместителя командира батальона учебного центра.

Артемовск остается одной из самых горячих точек в зоне СВО. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный ранее заявил, что удержание города является ключевым в обороне Украиной всего фронта.

При этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что окружение российскими силами группировки ВСУ приведет к цепной реакции с обрушением украинской обороны.

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