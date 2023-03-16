ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Комбата ВСУ понизили после жалоб американским СМИ

19:04
  • четверг
  • 16 марта 2023

Украинский военный сообщил о бегстве солдат ВСУ с позиций

Украинского военного, который жаловался американским СМИ на большое число неопытных бойцов ВСУ, которые убегают со своих позиций, понизили в должности.
NBC: Зеленский совершил большую ошибку

Как отмечает РИА Новости, командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады "после критического интервью" переводят на должность заместителя командира батальона учебного центра.

Артемовск остается одной из самых горячих точек в зоне СВО. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный ранее заявил, что удержание города является ключевым в обороне Украиной всего фронта.

При этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что окружение российскими силами группировки ВСУ приведет к цепной реакции с обрушением украинской обороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Солдаты ВСУ в окопе
Солдаты ВСУ в окопе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.