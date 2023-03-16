Комбата ВСУ понизили после жалоб американским СМИ

Украинский военный сообщил о бегстве солдат ВСУ с позиций
Украинского военного, который жаловался американским СМИ на большое число неопытных бойцов ВСУ, которые убегают со своих позиций, понизили в должности.
Как отмечает РИА Новости, командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады "после критического интервью" переводят на должность заместителя командира батальона учебного центра.
Артемовск остается одной из самых горячих точек в зоне СВО. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный ранее заявил, что удержание города является ключевым в обороне Украиной всего фронта.
При этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что окружение российскими силами группировки ВСУ приведет к цепной реакции с обрушением украинской обороны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"