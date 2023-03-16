Экономика новой модели: главные заявления Путина на съезде РСПП

Речь зашла и о поддержке предпринимателей, и о социальной ответственности самого бизнеса

В России сегодня открываются огромные возможности для отечественного бизнеса во всех сферах экономики. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, выступая перед участниками ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Говорили о том, как сделать развитие российской экономики на нынешнем этапе более динамичным, чтобы оно привело к заметному улучшению качества жизни людей.

Экономика новой модели. Именно так сегодня характеризуют состояние промышленности и бизнеса в России. После ощутимого спада ВВП в июне прошлого года экономические показатели выправились и перешли к устойчивому росту. В том числе благодаря внешней торговле, отметил президент, выступая на пленарном заседании съезда РСПП.

После закрытия ряда западных площадок наша страна начала еще активней налаживать связи с государствами быстрорастущих регионов мира. Продавать за границу стали больше, покупать меньше. Как результат: в 2022-м внешнеторговый оборот России вырос более чем на 8%. И это, подчеркнул Владимир Путин, во многом заслуга работающих в стране предпринимателей.

"Мы с вами знаем, – так, по-семейному скажу, – кто даёт советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить, но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективные тех, кто уехал и даёт там советы нашим недоброжелателям. И успех очевидный, я сейчас, только что об этом сказал. Очевидно также, что государство продолжит делать всё необходимое для того, чтобы такое взаимодействие укреплялось", - заявил Путин.

Высокие показатели демонстрирует и внутренний рынок. В апреле темпы роста розничного товарооборота, как ожидается, превысят 5%. Доходы граждан, очевидно, идут вверх, а инфляция, наоборот, снижается. По итогам марта она составит меньше 4%.

"Для сравнения, конечно, это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя стараются в этом убедить и наших партнёров пытаются в этом убедить. Вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики", - отметил Путин.

Хотя еще недавно - после того, как многие западные компании были вынуждены покинуть российский рынок, зарубежные аналитики предрекали нашей стране чуть ли ни голод. Мол, без импортных поставок полки российских магазинов опустеют. Вместо этого авторы санкций сами столкнулись с экономическим коллапсом.

"Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу – репа хороший продукт, но и за репой, наверное, к нам придётся ехать, потому что уровень урожая у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе. И без наших удобрений сложно будет обойтись для того, чтобы повысить урожайность у себя. В любом случае, вспоминается русская пословица: "Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь", - рассказал Путин.

России же обходить подобные ямы не впервые. 8 лет назад западные санкции спровоцировали резкий подъем отечественного агропрома. Сейчас возможностей для бизнеса еще больше. Тем более что правительство готово оказывать поддержку. Президент напомнил про механизмы, которые уже запущены, - промышленной ипотеки и льготного кредитования для инвесторов. Однако важно не просто получать финансирование, но и менять саму культуру производства. Цифровые платформы помогают автоматизировать систему управления. Бережливые технологии повышают производительность труда. А программы молодежной профориентации обеспечивают предприятия высококвалифицированными кадрами. При этом Владимир Путин не раз отмечал: взаимодействие государства и бизнеса - дорога с двусторонним движением. А значит, предприниматели должны нести ответственность за ту страну, в которой развивают свое дело.

"Ответственный российский предприниматель – это настоящий гражданин России, своей страны, гражданин, который понимает и действует в её интересах, не прячет активы в офшорах, а регистрирует компании здесь, в нашей стране, не попадает в зависимость от чужих властей. Вы знаете, я часто – мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто очень слышал: "Там надежнее". А теперь?" – отметил Путин.

Для тех же предпринимателей, кто ответственно подходит к общему делу - участвует в социальных программах, поддерживает инфраструктурные проекты - Владимир Путин предложил учредить специальную ежегодную премию. Ведь подобное сотрудничество в конечном счете выгодно самому бизнесу. Один из примеров - международный транспортный коридор Север-Юг. Грузопоток по этому направлению растет с каждым днем. А значит необходимо повышать пропускную способность. Серьезный проект, подчеркнул президент, требует серьезных инвестиций.

После основной части заседания перешли к вопросам из зала. Обсудили с президентом и инженерные проблемы конкретных предприятий, и единый госэкзамен, который открывает возможности для детей из удаленных регионов. Желающих выступить с инициативой оказалось так много, что президенту пришлось даже вмешаться в регламент.

Результаты работы реального сектора и экономики, отметил в завершении встречи Владимир Путин, стали важнейшим достижением России в прошлом году. А значит, в этом, когда в полную силу заработают программы поддержки бизнеса, можно рассчитывать на еще более смелые показатели.

Анна Пешехонова, Кирилл Олянский, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"