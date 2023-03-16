Новобранец ВСУ признался, что Киев бросает в бой больных

Украинские власти не считаются с людьми

В зоне спецоперации российские штурмовые отряды продолжают взламывать оборону противника на донецком направлении. Наши подразделения активно продвигаются с севера и запада Авдеевки, формируя котел для засевших в городе националистов. Теснят радикалов российские бойцы и в районе Сватово и Кременной. Там удалось отодвинуть линию соприкосновения на три с половиной километра. Жестко пресекаются любые вылазки противника под Угледаром.

На Запорожском направлении возле города Пологи бронегруппа ВСУ силами трех танков и нескольких БМП предприняла попытку перейти в наступление. Но была остановлена огнем. Тлеющие в степи обломки техники хорошо видны с воздуха. Противник потерял около полусотни бойцов. Этот новобранец ВСУ был взят в плен под Белогоровкой - рассказывает о том, каких солдат Киев бросает в наступление:

"С людьми не считаются абсолютно. Нас, последнюю партию, отправляли - у всех были проблемы со здоровьем. Я сам еле вышел по этой тропе, у меня с легкими проблемы. А второму было 57-58 лет, сердечный приступ. Его эвакуировали прямо по дороге".

Задача этих специалистов - оставаться невидимыми для противника, хотя порой до позиций ВСУ не больше сотни метров. С помощью дронов авианаводчики определяют позиции ВСУ, следят за передвижением неприятеля. Затем по радиостанции вызывают боевые вертолеты, передав точные координаты.

Именно с помощью беспилотника в этом лесном массиве удалось обнаружить взводный пункт ВСУ. Для захвата и уничтожения направили десантно-штурмовое подразделение на БМД-4М при поддержке танков Т-80. Экипажи открыли шквальный огонь прямой наводкой.

Это кадры из поселка Ягодное под Артемовском. Российская артиллерия постоянно накрывает огнем трассу, связывающую ВСУ с тылом. Камера объективного контроля фиксирует поражение украинских военных под Кременной. Тяжелые позиционные бои на авдеевском направлении. Продолжается наступление в Марьинке.

Для того, чтобы остановить западную технику, которую Киев бросает в бой, иногда и вовсе не нужны ни танки, ни артиллерия. 20-тонный бронетранспортер Kirpi турецкого производства застрял в грунте - вытаскивать приехали сразу четыре трактора.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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