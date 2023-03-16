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Путин отметил особый характер отношений России и Южной Осетии

21:19
  • четверг
  • 16 марта 2023

Россия признала суверенитет республики в августе 2008 года

Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Россия признала суверенитет закавказской республики в августе 2008 года. В сентябре того же года были установлены дипломатические отношения и подписан двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Владимир Путин отметил, что отношения Москвы и Цхинвала носят особый характер и развиваются по всем направлениям, в том числе в экономике

Владимир Путин: "Рост товарооборота за прошлый год составил 12 процентов, в принципе, хороший показатель. У нас развиваются практически все программы: инвестиционная программа, программа социально-экономического развития, программа финансовой помощи, кредитная программа помощи и поддержки Южной Осетии. С точки зрения обеспечения безопасности, на территории республики расквартирована российская военная база, и по этому направлению налажено очень тесное взаимодействие между соответствующими структурами".
 
Алан Гаглоев: "Мы помним, что в самые тяжёлые времена для республики Российская Федерация всегда была рядом, поддерживает и оказывает неоценимую поддержку по сегодняшний день. Помним и август 2008 года, когда над народом Южной Осетии нависла угроза практически полного истребления, но благодаря исключительно правильным и своевременно принятым решениям агрессор был остановлен".

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