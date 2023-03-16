Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Нагатинской поймы

Мэр сообщил о предстоящем открытии крупнейшего в России открытого бассейна

В Москве в Нагатинской пойме возводят масштабную развлекательную зону. Уже этим летом там откроют комфортный пляжный комплекс. На территории более 40 тысяч квадратных метров для посетителей будут работать 5 бассейнов с подогревом. Один из них - самый большой в России. А по соседству начнут возводить ещё и открытый парк развлечений.

"Остров мечты" становится все больше - рядом с крытым парком развлечений идет строительство пляжного комплекса под открытым небом. На территории в 40 тысяч квадратных метров разместятся 5 бассейнов - здесь будет всё, чтобы москвичи и гости столицы почувствовали настоящее лето.

Шезлонги, зонты, душевые и раздевалки – все, как на пляже. Только вместо моря - кристально чистые бассейны. Так будут проводить лето в столице уже в этом году. Строительство пляжного комплекса в акватории Кожуховского затона началось осенью, а уже летом все будет готово к открытию купального сезона.

"Нагатинская пойма продолжает развиваться. Несколько лет тому назад это была свалка бывшего завода ЗИЛ, а сегодня это крупнейший в мире крытый развлекательный парк детский, рядом строятся еще 2 объекта. Объект, на котором мы сегодня находимся, это крупнейшая в Москве и в России открытая пляжная зона с открытыми бассейнами с подогревом, которая будет одновременно вмещать около 2,5 тысячи человек. И в этом же году начинается строительство открытого парка развлечений", - рассказал Собянин.

Параллельно идет благоустройство и Южного речного вокзала. Пять причалов смогут принимать суда разного класса – от небольших прогулочных трамвайчиков до круизных теплоходов. Пешеходную зону замостят гранитной плиткой. От парка "Остров Мечты" к Южному вокзалу можно будет дойти пешком.

Нагатинская пойма со всеми этими объектами получает новое особое место в столице. Теперь это зона развлечений, пляжного отдыха и судоходства. И проведения больших событий. В новом концертном зале "Москва" мэр поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с наступающим профессиональным праздником. Сергей Собянин поблагодарил сотрудников столичного ЖКХ, которые участвовали и в процессе восстановления новых регионов, активно помогали восстанавливать дома и социальные объекты, инфраструктуру. Даже рискуя жизнью.

При этом в столице продолжались решаться насущные задачи. "Огромные силы были отвлечены на такие задачи, не свойственные для городского хозяйства, и тем не менее никто не снимал и не снимает ответственность за содержание города, за тепло, за воду, за свет в нашем городе. За своевременную уборку снега, за благоустройство территорий, за те программы, которые находятся в руках городского хозяйства", - отметил мэр.

Сергей Собянин наградил выдающихся работников жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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