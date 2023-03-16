Мишустин обсудил с Нечаевым поддержку российских производителей

Разговор касался увеличения пошлин для западных производителей

В четверг перед отчётом правительства в Государственной Думе глава кабмина Михаил Мишустин провёл встречу с представителями еще одной парламентской фракции - "Новые люди".

Обсудили развитие промышленной ипотеки, которая позволяет предпринимателям развернуть собственное производство. Также речь шла и о национальной промышленной политике, которая создаёт дополнительные возможности для отечественных компаний перед иностранными. В частности, представители партии предлагают на рекламу для продвижения российских товаров направлять субсидии. Ещё один вопрос касался увеличения пошлин для западных производителей, особенно из недружественных стран.

Алексей Нечаев: Везде, где есть хорошие российские товары, где уже можно нашими национальными продуктами обеспечить рынок, надо смело повышать пошлины на иностранные товары. Хотят компании иностранные у нас торговать – пусть платят. Наш рынок не проходной двор. Они прибыль оставляют в своих странах, платят там у себя налоги на прибыль. Нам оставляют здесь копейки под пошлины – 5–6%. Пусть лучше платят пошлины у нас в стране.

Мишустин: Механизм поддержки сейчас есть, это абсолютно верно. Повышение ставок таможенных пошлин. И правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции как раз этим занимается. Что здесь важно – это, конечно, со всех сторон анализировать, к чему приводит такое повышение с точки зрения российских интересов. С точки зрения именно российского бизнеса.

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