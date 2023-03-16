ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд запретил блогерше Лерчек пользоваться интернетом

19:40
  • четверг
  • 16 марта 2023

В отношении Чекалиных расследуется два уголовных дела

Савеловский суд столицы рассмотрел вопрос об избрании в отношении Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ходатайство следствия было удовлетворено, сообщает РИА Новости.
При обыске у блогера Чекалиной обнаружили золотые слитки

Суд, в частности, запретил блогерам пользоваться интернетом и телефоном. Однако ограничений на передвижения обвиняемых наложено не было.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Чекалиных уголовное дело о неуплате налогов на 311 миллионов рублей. По данным следствия, Чекалина оформила ИП и использовала упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год.

Позже в отношении пары было возбуждено еще одно уголовное дело - о легализации (отмывании) средств в особо крупном размере.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek)
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.