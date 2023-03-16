Суд запретил блогерше Лерчек пользоваться интернетом

В отношении Чекалиных расследуется два уголовных дела

Савеловский суд столицы рассмотрел вопрос об избрании в отношении Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ходатайство следствия было удовлетворено, сообщает РИА Новости.

Суд, в частности, запретил блогерам пользоваться интернетом и телефоном. Однако ограничений на передвижения обвиняемых наложено не было.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Чекалиных уголовное дело о неуплате налогов на 311 миллионов рублей. По данным следствия, Чекалина оформила ИП и использовала упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год.

Позже в отношении пары было возбуждено еще одно уголовное дело - о легализации (отмывании) средств в особо крупном размере.

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