ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о создании пляжного комплекса в Нагатинской пойме

20:16
  • четверг
  • 16 марта 2023

Пляжная зона сможет одновременно вмещать около 2,5 тысячи человек

Сергей Собянин в четверг осмотрел ход строительства пляжного комплекса в Нагатинской пойме на территории, прилегающей к парку развлечений "Остров Мечты". Он откроется летом 2023 года.

"Очень нужный и своевременный проект, который обязательно будет востребован москвичами. По опыту других отрытых бассейнов – в "Лужниках" и на ВДНХ, – мы знаем, насколько такой отдых любят жители нашего города", – отметил Собянин.

Площадь комплекса составит 41 тысячу квадратных метров. Там будут работать пять бассейнов, оборудованных системой подогрева. Пляжная зона сможет одновременно вмещать около 2,5 тыс. человек.

Мэр добавил, что строительство новых объектов в Нагатинской пойме ведется совместно с инвестором.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Проект пляжного комплекса
Проект пляжного комплекса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.