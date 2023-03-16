Собянин рассказал о создании пляжного комплекса в Нагатинской пойме

Пляжная зона сможет одновременно вмещать около 2,5 тысячи человек

Сергей Собянин в четверг осмотрел ход строительства пляжного комплекса в Нагатинской пойме на территории, прилегающей к парку развлечений "Остров Мечты". Он откроется летом 2023 года.

"Очень нужный и своевременный проект, который обязательно будет востребован москвичами. По опыту других отрытых бассейнов – в "Лужниках" и на ВДНХ, – мы знаем, насколько такой отдых любят жители нашего города", – отметил Собянин.

Площадь комплекса составит 41 тысячу квадратных метров. Там будут работать пять бассейнов, оборудованных системой подогрева. Пляжная зона сможет одновременно вмещать около 2,5 тыс. человек.

Мэр добавил, что строительство новых объектов в Нагатинской пойме ведется совместно с инвестором.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"