Собянин поблагодарил сотрудников столичного ЖКХ за работу

Мэр поздравил их с предстоящим праздником

Сергей Собянин в преддверии профессионального праздника дня работников жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается 19 марта, поздравил сотрудников этой сферы и наградил лучших сотрудников.

В своём выступлении мэр отметил, что несмотря на прошлый год, который был полон вызовов, Москва сумела всё преодолеть. В стране появились новые регионы, и столица активно помогает там восстанавливать дома и социальные объекты, инфраструктуру.

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников столичного ЖКХ, которые участвовали в этом процессе. Также он обратился со словами благодарности и к работникам комплекса, которые во время мобилизации помогали обустраивать для наших военных места дислокации. И почтил минутой молчания тех, кто не вернулся из зоны СВО.

"Огромные силы были отвлечены на такие задачи не свойственные для городского хозяйства и тем не менее никто не снимал и не снимает ответственность за содержание города, за тепло, за воду, за свет в нашем городе. За своевременную уборку снега, за благоустройство территорий, за те программы, которые находятся в руках городского хозяйства", - отметил Собянин.

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