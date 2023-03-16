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Захарова отреагировала на заявление Дании по "Северным потокам"

20:45
  • четверг
  • 16 марта 2023

В МИД назвали махинацией недопуск Данией России к расследованию

Запад будет делать все, чтобы уходить от ответов на запросы Москвы по инциденту на "Северных потоках". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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По ее словам, заявление Дании о недопуске России к расследованию диверсии является махинацией и "настоящим лохотроном".

"Они сообщили, что они правовое государство, поэтому то расследование, которое они будут вести, оно априори уже правильное, и по итогам этого расследования они, может быть, кому-нибудь что-то скажут. Ну это махинации, это абсолютно такой настоящий лохотрон", - сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании ЧП на "Северных потоках".

7 марта в американских СМИ появились сообщения о новых разведданных США, который свидетельствуют о причастности к подрывам "Северных потоков" некой проукраинской группировки. Президент России Владимир Путин заявил, что данная версия – полная чушь.

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