Захарова отреагировала на заявление Дании по "Северным потокам"

В МИД назвали махинацией недопуск Данией России к расследованию

Запад будет делать все, чтобы уходить от ответов на запросы Москвы по инциденту на "Северных потоках". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, заявление Дании о недопуске России к расследованию диверсии является махинацией и "настоящим лохотроном".

"Они сообщили, что они правовое государство, поэтому то расследование, которое они будут вести, оно априори уже правильное, и по итогам этого расследования они, может быть, кому-нибудь что-то скажут. Ну это махинации, это абсолютно такой настоящий лохотрон", - сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании ЧП на "Северных потоках".

7 марта в американских СМИ появились сообщения о новых разведданных США, который свидетельствуют о причастности к подрывам "Северных потоков" некой проукраинской группировки. Президент России Владимир Путин заявил, что данная версия – полная чушь.

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