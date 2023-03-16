Белый дом: перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН

Перемирие прямо сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России, заявил Джон Кирби

Перемирие на Украине сейчас "ознаменовало бы нарушение Россией Устава ООН". Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, введение режима прекращения огня означало бы признание новых российских территорий. По мнению Вашингтона, это не приведет к справедливому и продолжительному миру, передает РИА Новости.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон оставляет за президентом Украины Владимиром Зеленским право решать, как быть с Артемовском. Потеря города не будет означать поражение Киева, подчеркнул он.

В связи с большими потерями ВСУ в Вашингтоне приступили к ускоренной переброске техники на Украину, а также к тренировке украинских солдат.

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