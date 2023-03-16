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Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана

23:02
  • четверг
  • 16 марта 2023

Обсуждались различные вопросы региона

Владимир Путин в четверг вечером поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран обменялись мнениями о развитии экономических и транспортно-логистических связей в регионе.

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