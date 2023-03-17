Создавая условия: политолог обозначил главный посыл Путина на съезде РСПП

Власти всегда внимательно прислушиваются к бизнесу

Как найти баланс между интересами государства и делового сообщества? Что за возможности открываются сегодня перед бизнесом? И готов ли он ими воспользоваться? В какой конкретной поддержке нуждаются предприниматели?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"К бизнесу всегда прислушиваются достаточно внимательно. Президент регулярно посещает форумы, которые проводят различные бизнес-объединения. На съезде РСПП Владимир Путин говорил о том, что будут создаваться условия. Государство, обозначив приоритеты, это и технологический суверенитет, и строительство новых дорог, и развитие логистической инфраструктуры, будет рыночными методами делать более выгодным участие российских бизнесменов в этих проектах. Вот о чем речь", - указал эксперт.

Полный комментарий Константина Костина смотрите в видео

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