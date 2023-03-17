ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Создавая условия: политолог обозначил главный посыл Путина на съезде РСПП

08:57
  • пятница
  • 17 марта 2023

Власти всегда внимательно прислушиваются к бизнесу

Как найти баланс между интересами государства и делового сообщества? Что за возможности открываются сегодня перед бизнесом? И готов ли он ими воспользоваться? В какой конкретной поддержке нуждаются предприниматели?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"К бизнесу всегда прислушиваются достаточно внимательно. Президент регулярно посещает форумы, которые проводят различные бизнес-объединения. На съезде РСПП Владимир Путин говорил о том, что будут создаваться условия. Государство, обозначив приоритеты, это и технологический суверенитет, и строительство новых дорог, и развитие логистической инфраструктуры, будет рыночными методами делать более выгодным участие российских бизнесменов в этих проектах. Вот о чем речь", - указал эксперт.

Полный комментарий Константина Костина смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.