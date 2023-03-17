Небанальные персоны: в банкротстве западных банков найден ЛГБТ-след

Возможно, стоило вкладываться в талантливых экономистов, а не трансгендеров

Забудьте о чопорном облике банкира. Солидный, серьезный, ответственный и скучноватый персонаж. Все не так. В свете банкротств американских банков и проблем у знаменитого Credit Suisse, который тоже вот-вот схлопнется, у инвесторов возникли вопросы к финансовой политике и топ-менеджменту этих организаций.

Вот один из них, знакомьтесь: топ-менеджер Филипп Бунс, в ЛГБТ-тусовке известен как просто Пепс. Чем занимался топ-менеджер Пепс в одном из главных швейцарских банков? Бухучет? Баланс подбивает? Нет. Прославился в роли трансгендера.

Financial Times включает "Пиппу Бунс" в список 100 лучших предпринимательниц. В интервью Пепс прямо говорит: "Мой макияж, вероятно, занимает около 45 минут с утра". Отлично, Пепс! А работать ты когда успеваешь?

Небольшое пояснение. В Credit Suisse с 2014 года действует программа "по укреплению ЛГБТ+". И Пепс банку очень нужен как небинарная личность. Например, чтобы получать премии британского ЛГБТ сообщества. Когда уж тут за балансом следить, когда у самого каждый день дебет с кредитом расходится. А вот с политикой Credit Suisse - совпадает.

"Мы стремимся создать среду, в которой люди могут чувствовать себя подлинными и чувствовать себя комфортно, отдавая всего себя работе. Где люди могут быть теми, кто они есть, и где ценятся уникальные таланты и взгляды", - говорят в организации.

Credit Suisse, кстати, напрямую обвиняли в сотрудничестве с уникальными талантами. Когда банк начал отмывать деньги болгарских наркодилеров.

У обанкротившегося американского Silicon Valley Bank небанальных персон в руководстве тоже хватало. И также во главе была политика терпимости, инклюзивности и прочее бла-бла-бла, после которого 200 миллиардов и не досчитались.

Швейцарский Центробанк готов отсыпать Credit Suisse 54 миллиарда, чтобы удержать от банкротства. Сколько из этих денег будет потрачено на поддержку программы гендерного разнообразия? Может, банку больше нужны бухгалтеры, чем трансгендеры?

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