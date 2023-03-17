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Пушки "Гиацинт" уничтожают бронетехнику и орудия ВСУ

09:14
  • пятница
  • 17 марта 2023

Артиллерийские подразделения ежедневно выполняют боевые задачи в сложнейших условиях

В зоне спецоперации бронетехнику, орудия и склады боеприпасов украинских боевиков уничтожают наши расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" Западного военного округа, рассказали в Минобороны.

Артиллерийские подразделения ежедневно выполняют боевые задачи в сложнейших условиях. До позиции противника - 20 километров. После получения данных от разведки - наведение на цель и залп. Все занимает считанные минуты. Корректировку проводят с помощью беспилотников.

Снаряды для "Гиацинта" заряжающий переносит на руках, хотя вес каждого - около 50 килограммов. Пушка калибра 152 миллиметра бьет точно в цель

"Пришли подтвержденные цели, мы уничтожили танк, два минометных расчета и около 15 единиц живой силы противника. У нас дивизионная разведка работает - либо видит вживую, либо с коптера. На прошлой позиции поддержали огнем наших ребят, спасли два взвода", - рассказывает заряжающий.

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