Стало известно о новых подвигах российских военных в зоне СВО

Сержант Сергей Колесниченко под массированным огнем националистов сумел помочь товарищам

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Старший прапорщик Тимур Кыдырбаев с подчиненными остановил украинских диверсантов на подступах к нашим позициям. Ни одна вражеская атака не достигла цели. Подразделение Тимура, несмотря на минометный и артиллерийский обстрелы радикалов, нанесло значительный урон противнику.

Сержант Сергей Колесниченко под массированным огнем националистов сумел помочь товарищам, которые оказались в двух подбитых неприятелем боевых машинах. Командир отделения, рискуя собственной жизнью, вытащил пятерых раненых из горящих БМД и направил их в госпиталь. А затем продолжил вести бой.

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