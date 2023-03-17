Минобороны рассекретило уникальные документы к 80-летию освобождения Кубани

В результате Краснодарской наступательной операции Красная армия отбросила гитлеровцев на сотни километров

Переписка Ставки Верховного главнокомандования и лично Сталина с командующими фронтов о разработке двух наступательных операций. Документы, долгое время хранившиеся под грифом секретно.

"В телефонных и телеграфных переговорах прошу операцию по Новороссийску именовать "операция Море", а операцию по Краснодару и Батайску именовать "операция Горы", - говорится в тексте.

Под директивой - необычная подпись главнокомандующего.

"В данном документе он проходит под фамилией Васильев. Это известная история, когда определенному кругу лиц командного состава был присвоены дополнительные, скажем так, фамилии. Сталин проходил прд фамилией Васильев", - объясняет Виктория Каяева, главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Министерства обороны.

Сталин тогда взял под личный контроль ход освобождения таких городов, как Краснодар и Новороссийск, и уничтожение 17-й немецкой армии. Вот документ от 6 февраля 1943 года. Адресован командующему Северо-Кавказским фронтом. Это жесткий приказ - всемерно форсировать наступление и не позволить немецкой группировке отвести войска в Крым. Как развивалась ситуация, как принимались решения - показывают только что опубликованные на сайте Минобороны документы.

В новом мультимедийном разделе можно будет познакомиться не только с документами из Ставки Верховного главнокомандования, оперативными сводками, картами, но и вот с наградными листами героев, освобождавших Краснодар.

Каждый наградной лист - это история подвига. Двадцатилетний Петр Козырь, когда его батальон находился в окружении, пробрался через линию фронта противника, обеспечил надежную связь, и это позволило подразделению без потерь выйти из окружения.

Есть в архивах и так называемые трофейные немецкие документы, позволяющие взглянуть на ситуацию со стороны противника.

"В схемах и в пояснениях к ним даны маршруты продвижения танковой армии Клейста - от Харькова до Кавказа", - уточняет Каяева.

А это уже - советские карты, направление движения Красной армии. Краснодар шесть месяцев находился под гитлеровской оккупацией - это было страшное время. Тогда погибли 13 тысяч жителей. Как и сотни других населенных пунктов, столица Кубани была освобождена в результате Краснодарской наступательной операции. В одном из журналов боевых действий описано в подробностях, как все происходило.

"Там прямо улицы перечисляются Краснодара, на которых велись боевые действия. То есть, я думаю, жители и те, кто бывал в Краснодаре, они вот такое яркое понимание и впечатление получат", - говорит Каяева.

А то, что сейчас опубликовано на сайте, - лишь часть архивных материалов, связанных с грандиозной Битвой за Кавказ. В планах - продолжение проекта, а именно сделать доступными документы, рассказывающие об освобождении черноморского побережья.

Юлия Богоманшина, Роман Лагунов, "ТВ Центр"

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