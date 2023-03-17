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Беспорядки во Франции вспыхнули с новой силой

09:26
  • пятница
  • 17 марта 2023

Новая забастовка назначена на 23 марта

Более 200 человек задержаны в ходе массовых протестов во Франции. Накануне вечером акции против пенсионной реформы прошли во всех крупных городах, передает "ТВ Центр".
Париж тонет в мусоре из-за протеста коммунальщиков

Тысячи демонстрантов собрались на площади Согласия в Париже, требуя отставки правительства. Они строили и поджигали баррикады. Горели автомобили и мусорные баки. В стражей порядка летели камни и бутылки. В ответ силовики применили слезоточивый газ и водометы.

В Дижоне протестующие облили бензином и сожгли чучела президента Макрона, премьера и министра труда.

Беспорядки вспыхнули с новой силой после того, как глава кабмина Элизабет Борн объявила, что правительство примет скандальный закон без голосования в Национальном собрании. И напомнила, что сенат пенсионную реформу уже одобрил, поэтому документ должен вступить в силу через полгода.

В ответ лидеры политических партий сообщили о намерении вынести вотум недоверия всему кабмину. Глава правых Марин Ле Пен назвала действия властей пощечиной демократии.

Французы решили протестовать и дальше. Новая забастовка назначена на 23 марта.

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