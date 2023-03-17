Подразделения ВС России продвинулись на марьинском направлении

Россия продолжает спецоперацию

Российские военные продвинулись на марьинском направлении при огневой поддержке 1-го Донецкого армейского корпуса, уничтожено три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в пятницу, 17 марта, начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

Бигма также сообщил, что на авдеевском направлении расчетами батареи 152-мм гаубиц "Мста-Б" 238-й артиллерийской бригады в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена огневая позиция с личным составом и 152-мм пушка "Гиацинт-Б".

Кроме того, российские артиллеристы в ходе разведки с применением беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" уничтожили склад с боеприпасами националистов, сообщает ТАСС.

16 марта Минобороны сообщало, что российские силы в ДНР нанесли поражение пункту управления 59-й украинской мотопехотной бригады, а авиация ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное ЛНР сбила украинский самолет МиГ-29.

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