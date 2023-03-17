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США отказались соблюдать ограничение полетов над Черным морем

08:36
  • пятница
  • 17 марта 2023

Ранее американский дрон упал в Черное море

В Вашингтоне считают незаконными авиационные ограничения, которые ввела Россия над Черным морем, и не собираются их придерживаться. Такое заявление сделал в четверг, 16 марта, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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Чиновник заявил, что в России "могут говорить, что хотят" относительно пресловутых ограничений, однако "мы их не соблюдаем", поскольку "они незаконны".

США продолжат полеты своей авиации в этом районе, цитирует заявление Кирби РИА Новости.

14 марта был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении Крымского полуострова, говорится в заявлении нашего Минобороны. Транспондеры аппарата были выключены. Для его опознания в воздух поднялись российские Су-27. Дрон совершил резкий маневр, потерял высоту и упал в воды Черного моря. Российские истребители не вступали с ним в контакт и не применяли вооружение.

После этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не собираются менять географию полетов, поэтому "не стоит заблуждаться". Американский министр выразил убежденность в том, что это Россия должна применять свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом.

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