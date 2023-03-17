Россия заявила о попытках американских СМИ отвлечь внимание от расследования Хёрша

Журналист опубликовал расследование по "Северным потокам"

Журналисты близких к администрации США изданий участвуют в информационной кампании для отвлечения внимания от результатов расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", которое провел американский публицист Сеймур Хёрш. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном в четверг, 16 марта, российским посольством в Вашингтоне.

В дипмиссии указали "на непрекращающийся скоординированный поток дезинформации о терактах на газовых магистралях системы "Северный поток" и попытки западных СМИ "плодить заведомо ложные версии подрыва критической энергоинфраструктуры в Балтийском море".

При этом "раскручиваются "фантастические" истории о неких гражданах, сподобившихся на арендованной "яхте" осуществить столь сложную диверсию". В посольстве подчеркнули, что "любому здравомыслящему человеку понятно, что подготовка и реализация такого теракта под силу лишь отдельным государствам, обладающим определенными технологиями".

Целью этих действий российские дипломаты назвали попытки "увести внимание читателей от "токсичного" для западных столиц резонансного расследования" Херша и "замолчать появление новых важных деталей", сообщает ТАСС.

Ранее Сеймур Хёрш опубликовал материалы о своем расследовании по ЧП на "Северных потоках" и о причастности к нему США и Норвегии. Журналист заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве газопроводов системы "Северный поток" из-за страха, что власти ФРГ решат выйти из режима санкций против России.

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