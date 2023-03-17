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КНДР испытала ракету "Хвасон-17" в ответ на учения США и Южной Кореи

09:21
  • пятница
  • 17 марта 2023

Испытаниями на месте запуска руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал укреплять ядерные силы страны, чтобы надежно гарантировать мирную жизнь народа КНДР и его борьбу за социалистическое строительство. Это заявление последовало за испытанием межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".
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Как отмечает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), сообщение которого цитирует РИА Новости, Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи позаботилась о том, чтобы 16 марта были проведены учения по запуску МБР "Хвасон-17".

По информации Министерства обороны Японии, ракета пролетела около 70 минут, в 8:19 (2:19 мск), предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима в Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета, по данным японских военных, составила тысячу километров, максимальная высота полета — шесть тысяч километров.

В Пхеньяне заявили, что этот пуск служит поводом более четко показать практическую волю партии и правительства КНДР в любое время контратаковать с помощью подавляющих наступательных мер.

В феврале Пхеньян продемонстрировал готовность своих ядерных сил очередными ракетными пусками после того, как США, Япония и Южная Корея вновь провели совместные учения в Японском море. КНДР назвала подобные действия провокацией и призвала Вашингтон прекратить тренировки, а также отказаться от развертывания американских стратегических сил в Южной Корее, иначе их могут расценить как официальное объявление войны.

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