Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Время ставить новые цели и пользоваться новыми возможностями

Овны

С днем рождения, вот и настало лучшее время! Солнце вошло в ваш знак, а значит, пора загадывать желания, строить планы на год вперед.

Тельцы

Звезды дают шанс избавиться от детских комплексов или порвать с прошлым, которое мешает. Если сами разобраться не сможете, то на пару с психологом - вполне.

Близнецы

Вы близки к началу нового этапа в жизни, который будет очень успешным, если вы займетесь чем-то новым. До 24 марта еще есть время подготовиться и все обдумать.

Раки

День начала активных преобразований в работе или бизнесе: сегодня можно начинать что-то новое. Планеты помогут разобраться с программами и инструкциями.

Львы

Ученикам, студентам, преподавателям день принесет позитивные новости. У всех остальных тоже появится тяга к знаниям, желание идти вперед, заниматься собой.

Девы

Вам предстоит погружение в глубоко личные дела, о которых вы не хотите распространяться. Звезды готовы помогать вам в этом, так что будьте смелее и настойчивее.

Весы

Вас ждет очень интересное знакомство, которое поможет обрести уверенность в себе. Новый этап в личной жизни уже начался, даже если вы к этому еще не готовы!

Скорпионы

Вы ощутите прилив энергии - как физической, так и ментальной. Те, кто болел, почувствуют себя значительно лучше, а желающие смогут бросить вредную привычку.

Стрельцы

День подходит для общения с детьми, творчества, посещения концертов, вечеринок. Вообще с этого момента ваша жизнь станет веселее, активнее, ярче, интереснее.

Козероги

Это ваш день: Солнце вошло в Овен и продолжает поддерживать Плутон. На вашей стороне сильные игроки и поддержка звезд, ставьте перед собой глобальные задачи!

Водолеи

Вы сможете усилить свое влияние, укрепить имидж важного человека. Добьетесь от людей того, чего хотите, убедив их с помощью своего обаяния и красноречия.

Рыбы

Новые источники дохода могут внезапно открыться представителям знака, ищущим подработку. Изучайте чужой опыт и берите ответственность на себя, тогда все получится.

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