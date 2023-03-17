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Медведев предложил не церемониться с американцами

09:42
  • пятница
  • 17 марта 2023

Политик прокомментировал реакцию США на инцидент с дроном

Американцы "вконец оборзели", поэтому "церемониться с ними неправильно". Такое мнение в пятницу, 17 марта, высказал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
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Политик написал в своем Telegram-канале, что "контакты военных нужны, конечно", хотя "американцы разрушили Договор по открытому небу, который давал право на военные инспекции".

Медведев отметил, что это особенно важно "на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты".

Однако все стороны обязаны соблюдать правила безопасности полетов, в том числе в отношении беспилотников и "особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства", подчеркнул замглавы Совбеза.

Что касается инцидента в Черном море — "это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет", напомнил Медведев.

После падения американского дрона в Черное море в США от ряда политиков прозвучали призывы сбивать российские самолеты. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что это выходит за рамки здравого смысла. Дипломат предупредил, что намеренное нападение на самолет России в нейтральном воздушном пространстве стало бы открытым объявлением войны ядерной державе.

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