Погромы, поджоги, стычки с полицией. Франция охвачена массовыми протестами

Закон о пенсионной реформе был принят правительством в обход голосования в нижней палате парламента

Хаос на парижских улицах: горящие автомобили, скутеры, мусорные баки. Демонстранты поджигали даже строительные леса и крушили ограждения. Громили витрины магазинов. Полицейских забрасывали бутылками и камнями. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

Ситуация обострилась после того, как спецназ силой вытеснил протестующих с площади Согласия - она расположена рядом с Елисейским дворцом. Тогда тысячи парижан переместились на другие улицы, начались погромы. Есть пострадавшие и со стороны манифестантов, и в рядах полицейских.

К утру пятницы число задержанных превысило 200 человек. В стихийной акции протеста против пенсионной реформы приняли участие сотни тысяч людей. Кроме Парижа, марши прошли в Тулузе, Бордо, Гренобле, других крупных французских городах. Люди вышли на улицы сразу после того, как правительство принято законопроект, повышающий возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Кроме того, для получения полной выплаты необходимо делать страховые взносы в течение 43 лет.

"Те, кто голосовал за это, являются сверхпривилегированными, им даже не нужна пенсия. Их меньшинство. У них есть активы, у них огромные доходы. Они не собираются решать, как нам жить. Мы - те, кто умирает на работе, мы те, кто умирает безработными, так что решать нам", - говорит один из протестующих.

Но финального голосования по пенсионной реформе в Национальной Ассамблее накануне так и не случилось. После долгих часов дебатов не было уверенности, что законопроект поддержит нужное количество депутатов. Тогда глава правительства Элизабет Борн вышла на трибуну и заявила, что принимает закон без согласования с парламентом - такую возможность ей дает конституция. Премьеру пришлось перекрикивать зал. Многие депутаты в знак протеста пели Марсельезу.

Закон отменят, если в течение суток Национальная Ассамблея вынесет правительству Борн вотум недоверия. За это должны проголосовать 289 из 577 депутатов. Глава оппозиционной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен накануне заявила, что готова поднять этот вопрос. Ее намерены поддержать другие политические силы.

Крупнейшие профсоюзы Франции заявили, что будут продолжать забастовки до отмены принятого закона. Ближайшая протестная акция назначена на субботу.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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