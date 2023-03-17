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ВС России взяли под контроль все ведущие в Авдеевку дороги

11:36
  • пятница
  • 17 марта 2023

Безопасный подвоз резервов для ВСУ теперь невозможен

Заряжающие едва успевают подносить снаряды. Батарея бьет практически без остановки. За одним выстрелом сразу другой. Без корректировки. И цели, и место их нахождения точно выверены. Три выстрела осколочно-фугасными. Затем - бронебойными. Российские артиллеристы разносят в щепки линию обороны ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВСУ оказались перед угрозой "котла" в Авдеевке
Бои в центре города: что сейчас происходит в Артемовске

После массированного артналета оттуда пришли важные тактические новости. Дивизионы взяли под полный огневой контроль все пять дорог, ведущих в город. А значит, безопасный подвоз резервов для ВСУ теперь невозможен. Кроме того, освобождена и зачищена пригородная Красногоровка. Это важный участок, откуда российские войска могут приготовиться к штурму укрепрайона националистов уже в самой Авдеевке.

Южнее, под Угледаром, боевые самолеты прикрывают наступление морских пехотинцев. И хотя за город идут тяжелые бои, российским подразделениям накануне удалось захватить еще один крупный опорный пункт.

В Артемовске ожесточенные бои идут в центре города. Вот наемники из Грузии удерживают позиции в пустующей высотке. Очередь через окно. В ответ через минуты прилетает мина. На западных окраинах - разгромленная колонна. Это боевики пытались незаметно выехать из города. Но их засекла разведка. А это догорает пункт дислокации радикалов. Выстрелом из танка здание уничтожено вместе со снаряжением и экипировкой боевиков.

Танки НАТО - в качестве учебного пособия. В тыловых районах опытные инструкторы уже объясняют российским экипажам, как можно бороться с американскими "Абрамсами", британскими "Челленджерами" и немецкими "Леопардами". Неуязвимых, говорят бойцы, нет. Надо только умело пользоваться возможностями российской бронетехники.

После теории - практический курс. Маневрирование и стрельбы. Что касается натовских танков, то первый экзамен на боеспособность уже провален. Тяжелые иностранные машины оказались не приспособлены к действиям в распутицу. И, по словам военных, если и появятся на фронтах, то скорее в середине весны.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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