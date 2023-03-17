На Магадан обрушился четвертый за неделю снежный циклон

За это время выпала месячная норма осадков

На дорогах Магадана буксует транспорт вне зависимости от размеров - застревают и микроавтобусы, и большегрузы. Опытные водители подходят к поездкам основательно - наматывают на колеса металлические цепи.

Снежная каша - неизменное "меню" уже четвертого циклона, который обрушился на Магаданский регион с начала недели. Город и побережье засыпает снегом. Только за первые несколько дней выпала месячная норма осадков. На улицах очень неприятно - гололед, огромные сугробы, метели и сильный порывистый ветер. Школьникам, которые учатся во вторую смену, сегодня разрешили остаться дома. Временно закрыта одна из трасс.

В окрестностях Магадана объявлена лавинная опасность. Спасатели осматривают склоны и рекомендуют жителям пока не выезжать на горные перевалы. Из-за высоких для северного города мартовских температур снег сырой, а это - дополнительная угроза в случае схода масс.

"Если снег рыхлый и если попасть под эту лавину, из нее есть возможность выбраться более или менее легко. А в данный момент, когда снег мокрый, он тяжелый, и выбраться довольно сложно", - говорят в МЧС.

Мощные снегопады, которые принесла серия циклонов из Японского моря, не отпустят регион до конца недели. А с понедельника резко похолодает.

Метель с короткими передышками продолжается уже несколько дней и в Норильске. Сегодня обещают усиление ветра до 33 метров в секунду и более. Такое явление северяне называют "черной пургой".

Для жителей Мурманска эта рабочая неделя началась со снегопадов и ими завершается. К осадкам добавился ветер с порывами до 17 метров в секунду. А на Сахалине развернулась очередная спасательная операция - в Охотское море на льдине унесло пятерых рыбаков. Каким-то образом двое выбрались самостоятельно, а остальные дождались помощи. Уже в темноте и в сложных погодных условиях их подняли на борт вертолета.

Леонид Кипа, Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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