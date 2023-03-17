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Украина решила начать производство ядерного топлива

09:58
  • пятница
  • 17 марта 2023

Эти планы озвучило украинское Минэнерго

Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, в том числе для Европы. Об этом рассказали в украинском Министерстве энергетики.
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В ведомстве заявили, что планируется создание на Украине собственной линии по производству ядерного топлива, причем на эту цель "Энергоатом" планирует выйти за три года.

В министерстве отметили, что Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), позже в планах стоит производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Этот проект реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.

Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. В перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран, цитирует заявление украинского Минэнерго РИА Новости.

Ранее глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что прямой ущерб энергетической системе Украины от российских ударов составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами. По словам Кудрицкого, даже если на Украине настанет на какой-либо долгий срок удастся преодолеть дефицит энергетических мощностей, рассчитывать на это в длительной перспективе нельзя.

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