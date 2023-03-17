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В Москве проходит форум "Школьники делают бизнес"

14:50
  • пятница
  • 17 марта 2023

Команды из восьми регионов показывают инвесторам и экспертам свои стартапы

Сегодня в Москве в Общественной палате проходит форум "Школьники делают бизнес". Это заключительное мероприятие федеральной программы поддержки молодежного предпринимательства акселератора "Технолидеры будущего", передает "ТВ Центр".

15 лучших команд из восьми регионов показывают инвесторам и экспертам свои стартапы. Благодаря проекту многие участники уже смогли заключить первые соглашения и перешли к этапу продаж.

Также в рамках форума запланированы тематические дискуссии и круглые столы. 

"Такие проекты, как здесь, и то, что в принципе делает Москва, департамент инноваций и развития предпринимательства, способствует тому, чтобы ребята могли реализоваться. То есть есть поддержка, есть наставники, есть возможность обмениваться опытом и идеями. И я очень надеюсь, что сегодняшние проекты, которые защитят ребята, получат своё развитие и продолжение и в Москве, и по всей стране", - сказала председатель комиссии Общественной палаты по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко.

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