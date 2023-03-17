В Приморье гималайский медведь исполнил "танец весны" (видео)

Такое поведение для крупных хищников является естественным

Танец весны исполнил проснувшийся гималайский медведь в Приморье. Забавные кадры показали сотрудники нацпарка "Земля леопарда", передает "ТВ Центр".

На кадрах с фотоловушки животное почесывает морду, встает на задние лапы и трется спиной о ствол пихты. Как объясняют специалисты, так мишка оставляет свою запаховую метку и разминает затекшие в берлоге лапы.

Такое поведение для крупных хищников является естественным. Подобные видеоматериалы с фотоловушек, которых в нацпарке установлено более 500, помогают лучше изучить поведенческие особенности животных.

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