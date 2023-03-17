ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Приморье гималайский медведь исполнил "танец весны" (видео)

11:54
  • пятница
  • 17 марта 2023

Такое поведение для крупных хищников является естественным

Танец весны исполнил проснувшийся гималайский медведь в Приморье. Забавные кадры показали сотрудники нацпарка "Земля леопарда", передает "ТВ Центр".

На кадрах с фотоловушки животное почесывает морду, встает на задние лапы и трется спиной о ствол пихты. Как объясняют специалисты, так мишка оставляет свою запаховую метку и разминает затекшие в берлоге лапы.

Такое поведение для крупных хищников является естественным. Подобные видеоматериалы с фотоловушек, которых в нацпарке установлено более 500, помогают лучше изучить поведенческие особенности животных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Гималайский медведь
Гималайский медведь
Гималайский медведь
Гималайский медведь
Гималайский медведь
Гималайский медведь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.